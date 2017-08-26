ضبط 7 أشخاص لتورطهم في حرب شوارع بمنيا القمح.. ومصدر أمني يوضح

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط 7 أشخاص؛ متهمين بالتورط في واقعة "حرب الشوارع" بين عائلتين أمام المستشفى العام بقرية "السعديين" التابعة لدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأهالي أمام المستشفى العام بقرية "السعديين" بدائرة مركز منيا القمح.

شاهد أيضا

تم السيطرة على الموقف وضبط 7 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

من جانبه، نفى مصدر أمني بمركز شرطة منيا القمح، رفض ذكر اسمه، ما تداولته العديد من المواقع بشأن حدوث "حرب شوارع" أمام المستشفى المُشار إليها، مشيرًا إلى أن الأمر لا يعدو كونه مشاجرة سببها خلافات بين السيدات من العائلتين، وجار الانتهاء من إجراءات الصلح بين الطرفين في مركز الشرطة.