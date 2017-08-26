عمال المحلة يستقبلون العيد بخصومات مالية بسبب الإضراب

التحرير

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يبدو أن استجابة ما يزيد على 15 ألف عامل بغزل المحلة لعودة العمل وتعليق الإضراب الذي استمر لمدة 15 يومًا، لم تأت بما يخفف عنهم الأعباء التي دفعتهم للمطالبة بمستحقاتهم المالية، بل إنها كانت بداية لمرحلة جديدة من الخصومات والعقاب على لجوء العمال للإضراب.

فالبيان الذي وقَّع عليه عدد من نواب محافظة الغربية والمفوض العام لغزل المحلة لم يكن سوى "مسكِّن" لتهدئة العمال وإقناعهم بالعودة للعمل، حسب ما ذكروا، وليس للتمهيد والبدء في تنفيذ مطالب الإضراب الذي تتردد أصداؤه بينهم مرة أخرى بعد أن تم تطبيق الخصومات على كل العمال.

فتقول إحدى عاملات مصنع الملابس بالشركة لـ"التحرير"، إن الإدارة قامت بخصم حافز الإنتاج من أجور العمال بعد أيام الإضراب التي توقف فيها العمل، وذلك بنسب مختلفة على حسب قيمة الحد الأدنى للأجور المخصصة لكل عامل على حدة.

كما أوضحت أن الإدارة قامت بخصم ساعة عن كل يوم من أيام الإضراب، ليتم حساب اليوم بواقع 7 ساعات فقط، مشيرة إلى أن معظم عمال الشركة تم تطبيق نسبة الخصم عليهم، إلا أن هناك عددًا من الموظفين والإداريين لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن وغير معلوم إمكانية تطبيق نسبة الخصم التي طالت أجور كل العمال.

وقال قيادي نقابي -طلب عدم ذكر اسمه- لـ"التحرير"، إن نسبة الخصم التي تم تطبيقها على أجور العمال الشهر الجاري تتراوح بين 15% و20% من قيمة المنحة التي ذكرت نقابة الغزل والنسيج أنه سيتم منحها للعمال بعد استجابتهم بتعليق الإضراب.

وعلَّق على ذلك: الإدارة كده بتحاول "تثير" العمال مرة تانية، وتخليهم يرجعوا للإضراب مرة تانية، يعني ولا التزموا بصرف العلاوة، اللي قال عليها الرئيس، وكمان خصموا من أيام الإضراب".

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كما أوضح أحد العمال، أن ما أقبلت الإدارة على تنفيذه أثار غضب العمال، وخاصة بعد تأجيل الحديث عن صرف العلاوة والاكتفاء بصرف الأجور بعد خصم النسب، التي أشار إليها العمال عقابًا لهم على أيام الإضراب -حسب ما ذكر- وأن هذا ينذر بغضب جديد من العمال إن لم تتم الاستجابة لمطالبه.

من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه لا يعلم شيئًا عن حقيقة الخصومات التي تم استقطاعها من أجور عمال غزل المحلة.

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"التحرير" أنه بصفته رئيس نقابة عامة يهتم بوضع الخطط الاستراتيجية فقط للعاملين بالشركات التابعة للنقابة، وأن هذا الأمر تعلم حقيقته اللجنة النقابية للعاملين بالشركة.

يذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج أعلنت عودة العمال للعمل بعد أن تعهد المفوض العام وعدد من نواب محافظة الغربية بمنشور مُوقَّع منهم بتنفيذ مطالب العمال قبل إجازة عيد الأضحى، إضافة إلى قيام النقابة بمهام التفاوض مع الشركة القابضة لبحث آليات تنفيذ المطالب.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.