ازعاج الدببة القطبية في النرويج يكلفك 31 ألف جنيه

( أ ف ب)

ألزمت السلطات النروجية مرشدًا سياحيًا بدفع غرامة قدرها 1300 يورو لأنه تسبب بازعاج دب قطبي أبيض في جزر سفالبار في أقاصي شمال الأرض.

وقالت السلطات في جزر سفالبار التابعة للنروج الجمعة "فُرضت على مرشد سياحي غرامة قدرها ما يقدر1300 يورو (قرابة 31 ألف جنيه)، لأنه أزعج دبًا قطبيًا".

وتعود هذه القضية إلى مايو حين كان المرشد يرافق مجموعة من السياح عثروا على دب قطبي لا يتحرك، يبعد عنهم مسافة 900 متر. فقرر المرشد أن يقترب منه أكثر ليعاينه بشكل أفضل، وهو ما أخاف الدب وجعله يهرب. وقال مكتب الحاكم في بيان "تحظر القواعد الاقتراب من الدببة القطبية لمسافة تزعجها، مهما كانت هذه المسافة".

وتقع جزر سفالبار على مسافة ألف كيلومتر من القطب الشمالي، وهي تضم وفقاً لتعداد يعود للعام 2015 أقل من ألف دب قطبي، وهو نوع محميّ منذ 1973. وفي خلال أربعين سنة مضت، سجّلت خمس هجمات قاتلة لدببة على بشر.