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محافظ القاهرة يتفقد تطوير ورفع كفاءة "النزهة" و"عين شمس"

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتفقد تطوير ورفع كفاءة "النزهة" و"عين شمس"

02:12 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتبت- ندى الخولي:أجرى عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء عين شمس والنزهة، تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة محور جوزيف تيتو، بحي النزهة، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.كما تفقد المحافظ، منطقة تقاطع شارعي أكتوبر وجسر السويس، وأصدر تعليماته برفع كافة الإشغالات المحيطة بالتقاطع، وكذلك تقاطع ميدان ألف مسكن، مع رفع كفاءة المنطقة من أعمال ترميم لرصف الأرصفة والإنارة واختيار موقف مناسب قريب من المنطقة وتجهيزه، لتجميع كافة الباعة الموجودين به بعد حصرهم بلجنة مشكلة من أحياء عين شمس والنزهة وشرطة المرافق ومباحث أقسام الشرطة المعنية.وطالب المحافظ، بسرعة بعقد اجتماع يضم مسئولي الهيئة العامة للأنفاق والإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة تخطيط المرور ورؤساء الأحياء المعنية للتنسيق بشأن خطة عمل هيئة الأنفاق واستكمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث من المترو والتي تصل إلى موقف السلام والنزهة، وتحديد أماكن الخروج والدخول وفتحات التهوية، مع توضيح خطة العمل الزمنية للانتهاء من المشروع وإعادة الشئ لأصلة بشارع جسر السويس.ووجه المحافظ، بتكثيف حملات النظافة والمرور بالمنطقة والقضاء على المواقف العشوائية وسحب سيارات السرفيس المتهالكة أو التي لا تحمل لوحات معدنية وفرض الانضباط بالمنطقة.واستمع المحافظ، خلال الجولة، لشكوى عدد من الأهالي الذين طالبوا المحافظ بالتواجد الأمني والمروري بمناطق حديقة بدر وشارع برتي بدار ورفع الإشغالات والتصدي لظاهرة انتشار التوك توك بها.رافق المحافظ في جولته اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواءهشام أبو النصر، مدير شرطة المرافق، وحافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة، وخالد أبو ضيف، رئيس حي النزهة، وألبير الفونس، رئيس حي عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة.

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