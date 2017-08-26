أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بوزارة الصحة هربوا موادا مخدرة بـ10 ملايين جنيه​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا بوزارة الصحة هربوا موادا مخدرة بـ10 ملايين جنيه​

02:08 م السبت 26 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    233a0afe1f.jpg

  • عرض 7 صورة

    7c44148072.jpg

  • عرض 7 صورة

    234ede2600.jpg

  • عرض 7 صورة

    d3c2cc9f3b.jpg

  • عرض 7 صورة

    bda0ac6a1e.jpg

  • عرض 7 صورة

    3eab88dd03.jpg

  • عرض 7 صورة

    953f2009f3.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم في دعم الإرهاب بوسط سيناء

الألبوم التالى

بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم في دعم الإرهاب بوسط

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة، إن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت تشكيلا عصابيا بمخازن الطبي التابعة لوزارة الصحة، فجر اليوم السبت، أثناء تهريبهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه. وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن التشكيل استخدم سيارات وزارة الصحة في نقل تلك المواد المخدرة من مخازن التموين الطبي إلى تاجر يتسلمها منهم، وتم القبض على جميع أفراد التشكيل خلال حملة مفاجئة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية فجرا. وأشارت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها - إلى أنه "جاري" عرض المتهمين على النيابة العامة لبدء التحقيقات.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرقابة الإدارية تكشف كواليس ضبط عصابة "مخازن وزارة الصحة"

    أخبار

  • الصحة: وفاة تاسع حاج مصري بالأراضي

    أخبار

  • الصحة: وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي السعودية

    أخبار

  • الصحة: وفاة سابع حاج مصري بالأراضي السعودية

    أخبار

إعلان

175bcaef22.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية تؤكد حرصها خدمة حجاج قطر في عرفات ومنى

السعودية تؤكد حرصها خدمة حجاج قطر في عرفات ومنى

صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"

صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"

مصر للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى السعودية

مصر للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى السعودية

الأخبار - موفد dmc عمرو خليل يوضح إستعدادات السعودية لإستقبل حجاج بيت الله لأداء مناسك الحج

الأخبار - موفد dmc عمرو خليل يوضح إستعدادات السعودية لإستقبل حجاج بيت الله لأداء مناسك الحج