التعليم: لا يجوز للمدارس الخاصة تعديل مقابل خدمة الحافلة إلا بإشراف المديريات

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل حاليًا على حل كافة شكاوى أولياء الأمور، من المدارس الخاصة والدولية المخالفة التي رفعت مصروفاتها سواء الأساسية أو الإضافية.

وأضاف خيري، في تصريحات له، اليوم السبت، أنه تجنبًا لتحصيل بعض المدارس مصروفات إضافية بالمخالفة فيما يخص :حافلة المدرسة، الكتب الدراسية، والزي، عممت وزارة التربية والتعليم، منشورًا على كافة المدارس لتنظيم أحوال تغيير الزي المدرسي وكيفية تحديد قيمة خدمة حافلة المدرسة، بما يكفل الطمأنية لأولياء الأمور في هذا الشأن.

وتضمن التعميم، التأكيد على عدم جواز تعديل مقابل خدمة الحافة، إلا وفق القرار الوزاري رقم 420 المنظم لعمل المدارس الخاصة، عقب البحث المالي اللازم، وكذلك قيمة الكتب المدرسية فهي تحسب وفق القيمة الفعلية دون ربح، ويعرض من يخالف ذلك للمسائلة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد صرح بأنه سيتم ربط كافة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، الأساسية، والإضافية، بحسابات بنكية، حتى لا تتلاعب المدارس بأولياء الأمور، وتتمكن الدولة من الحصول على الضرائب المستحقة لها.

وأكد أحمد خيري، أن 95% من المدارس الخاصة والدولية، ملتزمة بالقرارات الوزارية المنظمة لعملها، و 5% فقط يوجد لديها مشكلات، وتعمل الوزارة على مواجهتها: "مفيش أي مدرسة بيجي منها شكوى إلا بنزلها لجنة لبحث الشكوى وتطبيق العقوبات في حالة المخالفة".​