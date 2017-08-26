إنهاء المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة "أشمون" بالمنوفية
إنهاء المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة "أشمون" بالمنوفية
02:21 م السبت 26 أغسطس 2017
المنوفية - مروة فاضل:
أعلن المهندس طارق الوراقي رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، الانتهاء من المخطط الاستراتيجي للمدينة.
وقال الوراقي، إن هذه الخطوة طال انتظارها منذ فترة طويلة، حيث تم توقيع مدير عام التخطيط على المخططات الاستراتيجية وسيتم اعتمادها من محافظ المنوفية، وبذلك يتم وصفها بأنها حيز التنفيذ.
جدير بالذكر أن المخططات الاستراتيجية تشمل كافة الخدمات من مدارس وملاعب ومستشفيات ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة وأماكن للإسكان، وتم التخطيط للشوارع الحالية لتتناسب مع النمو السكاني والتخطيط الحضري للمدن.
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