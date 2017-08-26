تنفيذ 510 أحكام قضائية في حملة أمنية بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

نفذت حملة من مديرية أمن قنا، 510 أحكام قضائية، وضبطت 5 قطع أسلحة نارية متنوعة، غير مرخصة، بالإضافة إلى 6 عناصر إجرامية خطرة، وتحرير 950 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة.

يأتي هذا في إطار مواصلة مديرية أمن قنا، الحملات الأمنية الموسعة على قرى ومراكز المحافظة التسعة، بهدف مكافحة الجريمة بشتى أشكالها ومرتكبيها، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال عبدالباري، رئيس مصلحة الأمن العام، بتجفيف منابع الإجرام والخروج عن القانون بالمحافظة.