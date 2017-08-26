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القبض على 7 في واقعة "حرب الشوارع" بين عائلتين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

القبض على 7 في واقعة "حرب الشوارع" بين عائلتين بالشرقية

02:09 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على 7 أشخاص؛ متهمين بالتورط في مشاجرة بين عائلتين أمام المستشفى العام بقرية "السعديين" التابعة لدائرة المركز.وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد شهاب فوزي، مأمور مركز منيا القمح، يفيد بنشوب مشاجرة بين الأهالي أمام المستشفى العام بقرية "السعديين" التابعة لدائرة المركز.بالانتقال والفحصن تم السيطرة على الموقف وضبط 7 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.وقال مصدر أمني بمركز شرطة منيا القمح، إن الأمر بعيد تمامًا عما تداولته العديد من المواقع بشأن تورط المتهمين في "حرب شوارع" امام المستشفى، موضحًا أن الأمر مجرد خلافات بينهم بسبب السيدات من العائلتين، وجار الانتهاء من إجراءات الصلح بين الطرفين في المركز.

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