أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة العيد

الدقهلية - رامي القناوي:

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية 475 ساحة و5768 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، فيما قرر السلفيون إقامة ساحة للصلاة بشارع قناة السويس بمنطقة جديلة بالمنصورة.

وقرر الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة متابعة لساحات الصلاة، تضم الشيخ جمال السيد عطا الله، مدير عام الدعوة، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، وعدد من رؤساء الأقسام لمتابعة جميع ساحات العيد، والتأكد من تمكين الخطيب الرسمي من أداء الصلاة والخطبة بنفسه، وعدم استغلال الخطبة في أغراض سياسية، وتحويل المخالف إلى التحقيق الفوري بالتنسيق المباشر مع لجان المتابعة بالإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.

وقال زيادة إنه جرى تجهيز 950 إمامًا أساسيًا واحتياطيًا للساحات، و5768 إمامًا لكل مسجد تابعين لمديرية الأوقاف.