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رئيس مجلس الدولة يبدأ أولى جلساته بالعام القضائي الجديد.. ويشدد على مبدأ العدالة الناجزة

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة يبدأ أولى جلساته بالعام القضائي الجديد.. ويشدد على مبدأ العدالة الناجزة

02:15 م السبت 26 أغسطس 2017

رئيس مجلس الدولة يبدأ أولى جلساته بالعام القضائي الجديد.. ويشدد على مبدأ العدالة الناجزة

مجلس الدولة

كتب- محمودالشوربجي:بدأت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، أولى جلساتها المنعقدة للعام القضائي الجديد.واستهل المستشار أبو العزم عمله في أولى جلسات المحكمة الإدارية العليا بالتأكيد على التزام مجلس الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الناجزة وقال إنها "حق لجميع المواطنين".وكان أبو العزم شدد على مبدأ تيسير إجراءات التقاضي باعتبار أن جوهر العدالة هو حصول كل مواطن على حقه بما يكفل تقدم المجتمع واستقرار الوطن.كان المستشار أحمد أبو العزم تولى رئاسة مجلس الدولة في 22 يوليو الماضي عقب أدائه اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح بعد اختياره خلفًا للمستشار محمد مسعود.ونظر أبو العزم اليوم عدد من القضايا والتي تم تأجيلها لجلسات قادمة ولعل أبرزها؛ تأجيل الطعنين المقامين من وكلاء رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 28 أكتوبر المقبل، وتأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن على حكم إلغاء قرار منع أسامة الشيخ رئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق من السفر لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

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