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تزايد الحضور في اليوم الثاني للتصويت على «لائحة الأهلي»

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تزايد الحضور في اليوم الثاني للتصويت على «لائحة الأهلي» تزايد الحضور في اليوم الثاني للتصويت على «لائحة الأهلي»

التحرير

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شهد اليوم الثاني من الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي للتصويت على لائحة النظام الأساسي – إقبالًا متزايدًا من الأعضاء للإدلاء بأصواتهم، في المقر الانتخابي بالجزيرة.

وتوافد الأعضاء منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحـًا على خيمة التصويت للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت عملية التصويت سهولة كبيرة، نظرًا لتنظيم العملية بشكل جيد.

وقام النادي بتحديد أبواب للدخول والخروج من وإلى الخيمة التصويتية لتوفير أكبر قدر من الراحة والتيسير على الأعضاء، إضافة إلى قيام النادي بحجز جراج الأوبرا، لمنع حدوث زحام أمام بوابات النادي.

من جانبه قال طارق الدروي، مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، إن هناك إقبالًا متصاعدًا من أعضاء «زايد» على حضور الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي في يومها الثاني، الذي انطلق في التاسعة من صباح اليوم، السبت.

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وأضاف الدروي، أن الحافلات التي خصصها النادي لنقل الأعضاء من فرع زايد إلى مقر الجزيرة تنطلق كل 20 دقيقة.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي، والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة. 

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التحرير

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