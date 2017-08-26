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وزير الرياضة لـ«التحرير»: مجلس محمود طاهر لن يرحل تحت أي ظرف

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وزير الرياضة لـ«التحرير»: مجلس محمود طاهر لن يرحل تحت أي ظرف وزير الرياضة لـ«التحرير»: مجلس محمود طاهر لن يرحل تحت أي ظرف

التحرير

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أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي بقيادة المهندس محمود طاهر لن يرحل أو يتم إقالته كما يروج البعض.

وأضاف خالد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، "غير صحيح على الإطلاق أن وزارة الرياضة قررت إقالة مجلس الأهلي وتعيين لجنة مؤقتة تشرف على مرحلة انتقالية، والانتخابات القادمة بسبب أحداث عمومية القلعة الحمراء، والتصويت على اللائحة الخاصة أو النزاع مع الوزارة واللجنة الأوليمبية حول قانونية الإجراءات وسلامة عملية التصويت".

وانطلقت اليوم السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

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وقامت الإدارة التنفيذية بالنادي باتخاذ كل ما يلزم من تجهيزات اليوم الثاني لأعمال الجمعية العمومية في الصالة المغطاة بالنادي.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قد أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة. 

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التحرير

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