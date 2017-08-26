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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بالشرقية

01:52 م السبت 26 أغسطس 2017

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، موافقة الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز شباب بناحية "الجواشنة" بمركز ومدينة ديرب نجم.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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