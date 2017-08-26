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بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الأقصر يبحث مع رؤساء المدن نسب تنفيذ المشروعات الخدمية

01:38 م السبت 26 أغسطس 2017

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بالصور.. ننشر تفاصيل مشروع

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بالصور.. ننشر تفاصيل مشروع "سكن " بدمياط وطرق السداد

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن والمراكز بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، لمتابعة سير الأعمال والمشروعات الخاصة بكل مدينة ونسب تنفيذها.

وتناول الاجتماع عدة مشكلات، على رأسها سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي والبالوعات وسبل ضمان عدم سرقتها مرة أخرى، وكذلك تحويل عدد من الكابلات الكهربائية الأرضية إلى كابلات هوائية لضمان عدم سرقتها أيضًا.

واستعرض رؤساء المدن، خطط تغطية الترع وتطهيرها بكافة قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مسئولي الزراعة والري لنقل مخلفاتها، كما جرى مراجعة المدارس التي انتهت أعمال الصيانة والترميم بها المقرر دخولها في الخدمة لهذا العام الدراسي.

من جانبه، طالب بدر رؤساء المراكز والمدن بتجهيز قاعدة بيانات بالتنسيق مع مسئولي الصندوق الاجتماعي للمشروعات والتنمية ومؤسسات المجتمع المدني بالأسر الأكثر احتياجًا، للمساهمة في توصيل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي لهم وفقًا لأولوية الاحتياجات.

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