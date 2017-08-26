إحالة مسئولين اثنين بأوقاف كفر الشيخ للتحقيق لتقصيرهما في عملهما

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، إحالة الشيخ عبد الفتاح يوسف عمر، مدير عام إدارة أوقاف بيلا، والشيخ أحمد رمزي عبد الحميد، مفتش بتلك الإدارة، للتحقيق، عن طريق الشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وخصم شهرين من بدل التحسين الخاص بهما، وذلك وفق مذكرة أثبتت تقصيرهما فى عملهما، المنوط القيام به.

كان وزير الأوقاف، تلقى مذكرة من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، تفيد بتقصير مدير إدارة أوقاف بيلا، والمفتش التابع للإدارة، في عملهما، لعدم تعيين خطيب، بمسجد النور بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، ليلقي خطبة الجمعة، على المصلين، أمس الجمعة، ما أدى إلى إثارة غضب أهالي القرية، والذين شكوا لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ.