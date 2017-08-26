أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إحالة مسئولين اثنين بأوقاف كفر الشيخ للتحقيق لتقصيرهما في عملهما

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة مسئولين اثنين بأوقاف كفر الشيخ للتحقيق لتقصيرهما في عملهما

01:36 م السبت 26 أغسطس 2017

إحالة مسئولين اثنين بأوقاف كفر الشيخ للتحقيق لتقصيرهما في عملهما

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، إحالة الشيخ عبد الفتاح يوسف عمر، مدير عام إدارة أوقاف بيلا، والشيخ أحمد رمزي عبد الحميد، مفتش بتلك الإدارة، للتحقيق، عن طريق الشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وخصم شهرين من بدل التحسين الخاص بهما، وذلك وفق مذكرة أثبتت تقصيرهما فى عملهما، المنوط القيام به.

كان وزير الأوقاف، تلقى مذكرة من الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، تفيد بتقصير مدير إدارة أوقاف بيلا، والمفتش التابع للإدارة، في عملهما، لعدم تعيين خطيب، بمسجد النور بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، ليلقي خطبة الجمعة، على المصلين، أمس الجمعة، ما أدى إلى إثارة غضب أهالي القرية، والذين شكوا لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الأوقاف: الإعلان عن خطة جديدة لأعمال البر الأسبوع المقبل

    أخبار

  • وزير الأوقاف: 10 منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في القليوبية

    أخبار

  • وزير الأوقاف: إحلال وتجديد 1205 مساجد بتكلفة 96 مليون جنيه بالقليوبية

    أخبار

  • وزير الأوقاف يوافق على "فرش" مسجد المنشية الصغرى بكفر الشيخ.. (صور)​

    أخبار

إعلان

9308b0052c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط