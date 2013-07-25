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تألقي في العيد بعباءات علياء المطيري

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تألقي في العيد بعباءات علياء المطيري تألقي في العيد بعباءات علياء المطيري

تبحث سيدات الخليج في هذه الفترة على العباءة المناسبة لتتألق بها في عيد الفطر المبارك. لذلك تتنافس المصممات الخليجيات على تقديم عباءات مميزة ومختلفة. برز اسم المصممة الكويتية علياء المطيري في عالم الموضة منذ سنوات، وقد حافظت على تميّز تصاميمها وتنوعها. وفي مجموعتها الأخيرة حرصت علياء على تقديم ما يناسب ذوق كل سيدة في الخليج العربي بعباءات مميزة وتفاصيل جذّابة للغاية . استخدمت المصممة أفخر الأقمشة كما أدخلت الألوان الناعمة إلى تفاصيل العباءات الدقيقة. وهذا هو أكثر ما أعجبنا في تصاميم علياء المطيري . التقينا المصممة أثناء عرض مجموعتها في أيام الرياض للموضة، وسألناها عن اتجاهات العباءات الدارجة في صيف 2013، فأخبرتنا بأنّ التول والشك هو أكثر ما يجذب أنظار السيدات حاليًّا. تعرض لكِ "سيدتي نت" في الصور أجمل ما قدّمت المصممة علياء المصيري فاختاري منها ما يناسب إطلالتكِ في العيد .

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سيدتي