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إقامة مقر مؤقت لمعهد العريش العالي للسياحة بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

إقامة مقر مؤقت لمعهد العريش العالي للسياحة بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية

01:34 م السبت 26 أغسطس 2017

إقامة مقر مؤقت لمعهد العريش العالي للسياحة بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية

اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الموافقة على تخصيص مقر مؤقت لمعد العريش العالي للسياحة والفنادق واللغات والعلوم الإدارية بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد 2017 / 2018.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لممثلي مجلس إدارة المعهد، برئاسة محمود محمد رفاعي الكاشف رئيس مجلس إدارة المعهد، ورئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، بمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتور خالد الجندي استشاري المعهد، والمهندس محمد فهمي البيك رئيس مركز ومدينة العريش، في حضور المهندس عبدالله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومتولي حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والمهندس أسامة عبدالعزيز رئيس لجنة التخطيط العمراني.

وخلال اللقاء تقدم ممثلي مجلس إدارة معهد العريش للسياحة والفنادق بطلب لمحافظ الإسماعيلية للموافقة على إقامة مقر مؤقت للمعهد بالإسماعيلية.

كما تم استعراض ومناقشة مقترح إقامة مقر دائم وفرع للمعهد بمدينة القنطرة شرق.

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