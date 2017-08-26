أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير 10 محاضر لمخابز "أشمون" في حملة تموينية بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير 10 محاضر لمخابز "أشمون" في حملة تموينية بالمنوفية

01:32 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

شنت مديرية ، بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة تموينية على الأسواق والمخابز.

وحررت الحملة 10 محاضر للمخابز تمثلت في تحرير محضر لمخبز بلدي بناحية شنشور، لنقص وزن الرغيف، وتحرير محضرين لمخبزين بلديين بناحية أبو عوالي للتوقف عن الإنتاج، وتحرير محضر لمخبز بلدي بناحية بندر أشمون لعدم نظافة أدوات العجين.

وتحرير محضرين لمخبزين بناحية شنشور، لعدم مطابقة المواصفات، وتحرير محضر جنحة لمخبز بناحية كوم عياد لعدم نظافة أدوات العجين، تم تحرير محضرين لمخبزين بناحية براشيم لعدم نظافة أدوات العجينة، تم تحرير محضر لمخبز بناحية شنشور لعدم نظافة أدوات العجينة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجازاة 25 من العاملين بوحدتين صحيتين بالمنوفية لتغيبهم عن العمل

    أخبار

  • بالصور.. ضبط 20 "توك توك" غير مرخص بالمنوفية

    أخبار

  • بالصور.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الصناعة بمدينة السادات

    أخبار

  • السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالمنوفية

    أخبار

إعلان

6575960f33.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"

صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"

الأخبار - وزارة التموين تطرح خرافا حية ولحوما مجمدة للتيسير على المواطنين بمناسبة عيد الاضحى

الأخبار - وزارة التموين تطرح خرافا حية ولحوما مجمدة للتيسير على المواطنين بمناسبة عيد الاضحى

التموين تضبط 203 محلات عرضت تخفيضات وهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

التموين تضبط 203 محلات عرضت تخفيضات وهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي

التموين: 200 % زيادة في عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي