تحرير 10 محاضر لمخابز "أشمون" في حملة تموينية بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شنت مديرية التموين، بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة تموينية على الأسواق والمخابز.

وحررت الحملة 10 محاضر للمخابز تمثلت في تحرير محضر لمخبز بلدي بناحية شنشور، لنقص وزن الرغيف، وتحرير محضرين لمخبزين بلديين بناحية أبو عوالي للتوقف عن الإنتاج، وتحرير محضر لمخبز بلدي بناحية بندر أشمون لعدم نظافة أدوات العجين.

وتحرير محضرين لمخبزين بناحية شنشور، لعدم مطابقة المواصفات، وتحرير محضر جنحة لمخبز بناحية كوم عياد لعدم نظافة أدوات العجين، تم تحرير محضرين لمخبزين بناحية براشيم لعدم نظافة أدوات العجينة، تم تحرير محضر لمخبز بناحية شنشور لعدم نظافة أدوات العجينة.