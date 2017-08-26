صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"
صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"
01:30 م السبت 26 أغسطس 2017
الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، ومع مباحث التموين، لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، أثناء وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأضافت الدكتورة أمنية أنه سيتم تشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من حملهم لشهادات صحية سارية المفعول.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ المنيا لمسئولي الكهرباء: راجعوا سلامة معداتكم قبل العيد
-
قبل العيد.. ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالمنيا
-
أسواق اللحوم بالسويس.. العيد ما جاش و"الجساس" أفضل من الميزان
-
ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالفيوم
إعلان
إعلان