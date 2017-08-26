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صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "التموين" و"الطب البيطري"

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مصراوي Masrawy

صحة المنيا": حملات مشتركة قبل وأثناء العيد مع "" و"الطب البيطري"

01:30 م السبت 26 أغسطس 2017

الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، التنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري، ومع مباحث التموين، لتنظيم حملات مكثفة على الأسواق والمطاعم ومحلات بيع اللحوم، أثناء وقبل حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضافت الدكتورة أمنية أنه سيتم تشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من حملهم لشهادات صحية سارية المفعول.

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