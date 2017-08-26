"المعادلة الصعبة".. كيف تستمتع بأكل العيد وتحافظ على "الدايت"؟

كتب - هشام عواض:

"عاوز أكل براحتي وأحافظ على الدايت"، مقولة يرددها البعض تعبر عن معضلة يقعون فيها خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب الشخص في تناول الأكلات الدسمة التي تحتوي على اللحوم لكن في ذات الوقت يريد الالتزام بالـ"دايت".

وأوضح الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية لـ"مصراوي"، كيف يحقق الشخص هذه المعادلة في العيد، عبر عدة نصائح.

قال "عبيد"، في العيد يجب اتباع نظام قليل الكربوهيدرات، بحيث لا يدخل الجسم إلا بعض الفواكه وكمية ضئيلة جدًا من الكربوهيدرات، ويقوم بممارسة الرياضة خلال الأسبوع يوميًا، وإذا كانت مرتين يوميًا سيكون هذا أفضل لحرق أكبر قدر من الطعام الذي سيتناوله خلال العيد.

وأضاف "عبيد"، أن خلال أسبوع العيد يجب أن تكون ممارسة الرياضة من ساعة إلى ساعتين، وخلال هذا الأسبوع متاح له أكل أي طعام يريده طالما التزم بممارسة التمارين الهوائية في الصباح، وتدريبات العضلات في المساء.

ويمكنك تناول حبوب كروميوم، لكن مع استشارة الطبيب، وهذه الحبوب من المكملات الغذائية المفيدة عند ارتفاع معدل السكر في الدم ومفيد في عملية تسبيت والحفاظ على الوزن، وتأخذ عندما تريد أكل وجبة دسمة.