جامعة القاهرة تنظم "أسبوع التوعية" للطلاب الجدد

كتب- محمد قاسم:

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، اليوم السبت، للعام الثانى على التوالى "أسبوع التوعية" لطلاب الجامعة الجدد بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.

وتقام فعاليات الأسبوع، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة على مدار 5 أيام فى الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى وملاعب الجامعة.

وصرح الدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن "أسبوع التوعية" لطلاب الجامعة الجدد، الذى يقام للمرة الثانية بعد النجاح الذى حققه فى العام الماضى، يستهدف تعريف الطلاب الجدد بجامعتهم وتاريخها ومرافقها والمشاريع الإجتماعية والخدمية بها، والأماكن المهمة له في الجامعة، وإحاطته بتفاصيل مجتمعه الجديد، والتعرف على زملائه الجدد وكذلك القدامى الذين سيشاركون فى استقباله.

وأشار ضو إلى أن فعاليات الأسبوع تبدأ من يوم الأحد 17 سببتمبر باستقبال الطلاب الجدد بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بمشاركة طلاب قدامى من مختلف الكليات.

ويلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلمة ترحيب بالطلاب، يليها عرض مواد فيلمية عن تاريخ نشأة الجامعة، وخريطة مبسطة لكليات جامعة القاهرة، والوحدات الاجتماعية والخدمية بالجامعة، ومشاهير الخريجين. ويتم تكريم بعض خريجى الجامعة من الفنانين والكتاب والشعراء ويختتم اليوم الأول بعرض فنى للفريق المسرحى لكلية الآداب.

وفى الأيام التالية، يتم عرض مواد فيلمية عن المكتبة المركزية وبعض مراكز ووحدات الجامعة الخدمية، كمركز اللغات الأجنبية والترجمة، ومركز خدمة المجتمع، ومركز تنمية المهارات وريادة الأعمال، وحدة مناهضة التحرش، ومستشفى الطلبة، والمدينة الجامعية، وملاعب الجامعة، والمسرح الجامعي، إلى جانب بعض العروض الفنية لمواهب جامعة القاهرة، وأفلام قصيرة لتوعية الطلاب ضد مخاطر التدخين والجرائم الإلكترونية وكيفية مكافحة الفساد، وأنشطة آخرى خلال فعليات الأسبوع. وفى اليوم الأخير تقام أنشطة طلابية بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية.

للتعرف على فعاليات وأنشطة و تفاصيل هذا الأسبوع ، كيفية تسجيل الطلاب الجدد لحضور فعاليات هذا الأسبوع و كيفية تطوع و مشاركة طلاب الجامعة القدامى فى تنظيم هذا الحدث برجاء متابعة صفحة الفيسبوك الخاصة بأسبوع توعية طلاب جامعة القاهرة الجدد.