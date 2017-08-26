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بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم في دعم الإرهاب بوسط سيناء

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مصراوي Masrawy

بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 5 أشخاص مشتبه بهم في دعم الإرهاب بوسط سيناء

01:37 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتب- مصطفى المنشاوي:

تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط 5 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر الإرهابية بوسط سيناء.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات دمرت 4 دراجة نارية، و5 أوكار خاص بالعناصر التكفيرية، كما تمكنت عناصر التأمين من حرق وتدمير 4 مزرعة لنبات البانجو المخدر. 

هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية. ​

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