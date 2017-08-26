مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد للشيعة في كابول

القاهرة (مصراوي)

أدانت مصر، السبت، الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مسجد في وسط كابول، ووصفته بـ " الإرهابي".

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب، الذي يستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.

وارتفعت حصيلة القتلى بسبب هجوم على مسجد أمس الجمعة في كابول إلى 28 شخصا، فيما أصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم نساء وأطفال.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.