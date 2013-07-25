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أناقتك من وحي إطلالة النجم Johnny Depp

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أناقتك من وحي إطلالة النجم Johnny Depp أناقتك من وحي إطلالة النجم Johnny Depp

لم يكن النجم Johnny Depp ممن يتبعون قواعد الموضة يومًا ومع ذلك كان أول رجل يحصل على لقب أيقونة الموضة في CFDA 2012. لم نستغرب حينها فالممثل الشهير يتمتع بستايل فريد وذوق مختلف نوعًا ما وهو ما يجعله محط الأنظار دائمًا. في هذا الموضوع أردنا أن نعرض عليك عزيزي الرجل نصائح مختلفة لتحصل على لوك مشابه للنجم Johnny Depp. - يعتمد النجم Johnny Depp على الإكسسوارات في كثير من الأحيان. فعندما نشاهده يرتدي قميصًا قطنيًا مع سروال جينز بسيط لابد وأن تتجه أنظارنا إلى السلسلة الحديدية المتصلة في حزامه أو إلى الشال الخفيف الملتف حول رقبته. فلا تتردد في إضافة هذه العناصر إلى إطلالتك اليوميّة. - تذكرنا القبعات دومًا بإطلالاته فهو يفضّل ارتداءها في كل وقت وكل مناسبة. ننصحك بارتداء القبعة التي تبدو متناسقة مع ملامح وجهك. - تحمل كل إطلالة من إطلالات النجم Johnny Depp لمسة من الإكسسوارات الجلدية سواء كانت ساعة رياضيّة فخمة أو سوار ملفت. - في الحقيقة ثقة الممثل Johnny Depp هي ما تميّزه عن غيره. فهو لا يهتم بما تكتب عن الصحافة عندما يظهر بشعر أشعث أو قميص مهترئ . شاهد في الصور ستايل النجم Johnny Depp واستوحي منه ما يتناسب مع شخصيتك وستايلك الشخصي.

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