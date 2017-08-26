أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأناضول: الجيش التركي يعزز مواقعة على الحدود مع سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأناضول: الجيش التركي يعزز مواقعة على الحدود مع سوريا

01:26 م السبت 26 أغسطس 2017

الأناضول: الجيش التركي يعزز مواقعة على الحدود مع سوريا

أرشيفية

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، السبت، بأن الجيش التركي عزز مواقعه على الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن الجيش التركي أرسل مجموعة من شاحنات النقل العسكرية، محملة بالدبابات والمدافع إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وأوضح تقرير الوكالة أن موكبًا يضم 10 شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصلت إلى كليس، ثم توجهّت نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، أن الشاحنات ارسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود.

وتقع كليس قبالة مدينة عفرين معقل المقاتلين الأكراد في شمال غربي سوريا، والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب التي تدعمها واشنطن، مثيرة حفيظة تركيا.

وجرى تبادل إطلاق النار مراراً في هذه المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة، وهددت تركيا بشن هجوم على عفرين.

وتعتبر أنقرة هذه القوات امتداداً لانفصاليي حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية لدى تركيا وحلفائها الغربيين.

وتوفر الولايات المتحدة من جهتها دعماً للفصائل الكردية التي انضمت إلى تحالف كردي -عربي يشن هجوماً لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.

وفي أغسطس 2016، شنت أنقرة هجوماً برياً على شمال سورية لإبعاد تنظيم داعش من حدودها ومنع أي ترابط بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحركة القومية التركية: استفتاء أكراد العراق سبب لاندلاع حرب

    أخبار

  • محادثات أردوغان وماتيس بأنقرة تركز على سوريا والعراق

    أخبار

  • استقالة الجنرالات الأتراك.. تقليم أظافر أم انقلاب جديد - تقرير

    أخبار

  • استقالات جماعية بالجيش التركي بسبب أردوغان

    أخبار

إعلان

a22629f2c4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط