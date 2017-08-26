الأناضول: الجيش التركي يعزز مواقعة على الحدود مع سوريا

القاهرة (مصراوي)

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، السبت، بأن الجيش التركي عزز مواقعه على الحدود مع سوريا.

وقالت الوكالة إن الجيش التركي أرسل مجموعة من شاحنات النقل العسكرية، محملة بالدبابات والمدافع إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، كتعزيزات إضافية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود السورية.

وأوضح تقرير الوكالة أن موكبًا يضم 10 شاحنات نقل عسكرية كبيرة، وصلت إلى كليس، ثم توجهّت نحو الحدود السورية بقضاء إصلاحية التابع لولاية غازي عنتاب.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، أن الشاحنات ارسلت وسط تدابير أمنية مشدّدة، وستعمل على تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود.

وتقع كليس قبالة مدينة عفرين معقل المقاتلين الأكراد في شمال غربي سوريا، والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب التي تدعمها واشنطن، مثيرة حفيظة تركيا.

وجرى تبادل إطلاق النار مراراً في هذه المنطقة الحدودية خلال الأشهر الأخيرة، وهددت تركيا بشن هجوم على عفرين.

وتعتبر أنقرة هذه القوات امتداداً لانفصاليي حزب العمال الكردستاني المدرج على قائمة المنظمات الإرهابية لدى تركيا وحلفائها الغربيين.

وتوفر الولايات المتحدة من جهتها دعماً للفصائل الكردية التي انضمت إلى تحالف كردي -عربي يشن هجوماً لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.

وفي أغسطس 2016، شنت أنقرة هجوماً برياً على شمال سورية لإبعاد تنظيم داعش من حدودها ومنع أي ترابط بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.