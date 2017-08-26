مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قبل نفق فودافون اتجاه ميدان لبنان، انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، مما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع، ياسر شعبان، 47 سنة، شيف حلواني، نُقل إلى مستشفى زايد المركزي، وإصابة 4 من مستقلي السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق