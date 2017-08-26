أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

01:23 م السبت 26 أغسطس 2017

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قبل نفق فودافون اتجاه ميدان لبنان، انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، مما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع، ياسر شعبان، 47 سنة، شيف حلواني، نُقل إلى مستشفى زايد المركزي، وإصابة 4 من مستقلي السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط أردني الجنسية يزور أوراق المستخلصات الجمركية للمستوردين بمدينة بدر

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 24 متهمًا بقضية "الجان العمليات النوعية" لـ 26 سبتمبر

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

    أخبار

  • مباحث عابدين تضبط ميكانيكي حاول سرقة سيارة للانتقام من صاحبها

    أخبار

إعلان

b5439624e3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط