زوجة تطلب الخلع: ''جوزي عايزني أسهر مع زمايلي الرجالة" 01:20 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:"جوزي معندوش نخوة ومبيغرش عليا''، لهذا السبب رفعت "ناريمان" دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.تتذكر "ناريمان" ذات الـ 29 سنة، بنبرة حزينة، قصة الحب التي سبقت زواجها من ''أحمد'' زميلها في الدراسة، حيث عاشا روايةً سعيدةً بدآها بالتعرف في الجامعة، ثم تكللت بالزواج من الشاب ميسور الحال، والذي يعمل والده في الخليج منذ سنوات طويلة.لم تتصور الزوجةُ الشابةُ، في يومٍ من الأيام، أن يفتر حبها لأحمد، وأن تتحول كل أحلامها إلى كابوس، حيث فوجئت "أن زوجها متحررٌ لأبعد حد، ولا يتمتع بأي قدر من الغيرة عليها، ولا يمانع أن تتحدث مع الرجال بدون تمييز، كما لا يمانع أن تسهر حتى الساعات الأولى من الصباح".تسرد "ناريمان" واقعةً تُدلل بها على عدم غيرة زوجها عليها، ففي إحدى المرات تلقت مكالمة هاتفية، وهي تتناول العشاء معه، من زميل لها منذ أيام الجامعة، وعندما سألته عن سبب الاتصال بها، أخبرها أنه يريد أن يقابلها، فنهرته بشدة، وأعطت الهاتف لزوجها الذي فوجئت بترحيبه بمكالمته، ووعده بتلبية رغبته وقضاء سهرة جماعية في أقرب وقت.ولم تمر واقعة المكالمة الهاتفية مرور الكرام على "أحمد" و"ناريمان"، فحدثت مشادة كلامية طويلة احتدت فيها الزوجة على زوجها ووبخته، وقالت له "أنت مبتغرش عليا ولا إيه.. إنت معندكش نخوة''، وهنا ابتسم زوجها وقال لها ''خليكي كده رجعية.. لازم تبقى اسبور" (حسب قولها)، فتركت له المنزل، وطلبت الطلاق ولكنه رفض، فتوجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع ضده.

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