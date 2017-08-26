ضبط أردني الجنسية يزور أوراق المستخلصات الجمركية للمستوردين بمدينة بدر 01:17 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، مستخلص جمركي "أردني الجنسية"، وبحوزته خاتم شعار الجمهورية " مزور بقصد استخدامها لتخفيض الرسوم الجمركية.البداية أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم بدر بمنطقة الخزان ـ دائرة القسم، تمكن من ضبط " جمال.م"، "أردني الجنسية"، 62 سنة، مُستخلص جمركي، مقيم بالحي الأول، وبحوزته "خاتم شعار الجمهورية" مدون عليه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات "مزور"، خاتم منسوب صدوره للهيئة العامة للصادرات "مزور"، وزجاجة حبر، وبصامة.وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع الأختام المضبوطة بحوزته حال تواجده بدولته بقصد استخدامها في تزوير أوراق المستخلصات الجمركية للمستوردين (لتخفيض الرسوم الجمركية) مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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