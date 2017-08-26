مصرع طالب غرقا بنهر النيل في الجيزة.. وصديقه: "معرفتش أنقذه"

كتب - محمد شعبان:

لقي طالب مصرعه غرقا داخل نهر النيل بمنطقة معدية بين البحرين أسفل كوبري القصبجي بالجيزة.

أكدت تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أنه أثناء استحمام، صوفي صبري، 13 سنة، بنهر النيل رفقة صديقه هشام إيهاب 14 سنة، جرفه التيار، وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتمكن صديقه من إنقاذه.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقيادة اللواء هاني سعيد من انتشال جثة الطالب، ونقلها إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.