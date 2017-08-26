علمتها «الطبخ» وقاطعتها 3 أيام لسبب غريب.. حكايات «ليلى علوي» مع والدتها

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فترة عصيبة تمر بها الفنانة "ليلى علوي" حاليًا عقب وفاة والدتها الإذاعية "نيفين علوي" الشهيرة بـ"ستيلا"، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض. ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من التصريحات السابقة للفنانة "ليلى علوي" سردت من خلالها تفاصيل علاقتها بوالدتها..

1- ستيلا

في لقاء سابق لها ببرنامج "الشريان" عبر شاشة MBC في يوليو من العام الماضي، شرحت الفنانة ليلى علوي معنى لقب "ستيلا" الذي يطلق على والدتها، وهو اسم إيطالي يعني "النجمة".

2- برامج الأطفال

صرحت "ليلى علوي" في برنامج "الشريان" بأن والدتها كانت تصحبها معها وهي صغيرة إلى مقر عملها بإذاعة الشرق الأوسط، وجاءت البداية الفنية لليلى علوي من هناك، حيث أشركتها والدتها في أحد برامج الأطفال، بعدما وجدت موهبتها الرائعة في مجال التمثيل منذ الصغر، وشجعتها على اقتحام المجال.

3- صعيدية الأصل

رغم تشجيع "ستيلا" ابنتها على التمثيل؛ فإن ليلى علوي أكدت في "الشريان" أن طباعها صعبة للغاية، وأنها صعيدية أصيلة، وكانت تحرص على مشاركتها في اختيار أعمالها، بل وظلت تذهب معها إلى أماكن التصوير، حتى كانت في العاشرة من عمرها.

4- عيد الأم

في لفتة إنسانية طيبة تعرضت الفنانة ليلى علوي لموقف غريب في أثناء حضورها مهرجان الأقصر السينمائي الدولي في دورته الثانية عام 2013، حيث كانت والدتها مريضة، ووافق ذلك الاحتفال بيوم عيد الأم، وبعد سفر ليلى إلى الأقصر أصرت بعد يوم واحد على العودة إلى القاهرة للاحتفال بتلك المناسبة مع والدتها، ثم عادت مرة أخرى إلى الأقصر، وقالت عن ذلك في تصريحات صحفية سابقة، إن والدتها أهم ما في حياتها، وتمنت لو كانت بصحة جيدة وذهبت معها إلى الأقصر.

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5- الدراسة

كشفت ليلى علوي عن بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتها بأمها في لقاء سابق لها في مايو من العام الماضي ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية cbc، حيث أوضحت أن والدتها هي السبب في إكمال تعليمها بعدما رغبت ليلى علوي في عدم إكمال دراستها الجامعية بعد دخول الفن، ولكن والدتها أصرّت على ذلك، وقالت عن هذا الموقف: "أمي سبب تكميلي التعليم، خاصة إن الشباب أحيانا عقلهم بيفكر بشكل مختلف، يعني كنت ناجحة في عملي ففكرت إني مش محتاجة الشهادة وخاصة إني باكسب كويس، لكن أمي هددتني وقالت لي لو سقط مفيش شغل، وفعلا كملت تعليم وأنا في سنة رابعة تجارة قعدت في مادة واحدة ست سنين"، وأضافت: "أمي علمتني الرضا بكل شيء، وإني أحب للآخرين ما أحب لنفسي، وغيرها من الصفات الحميدة".

6- الطبخ

في لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، أوضحت ليلى علوي، أن والدتها هي الأب والأم بالنسبة لها، بعد انفصال الوالدين في وقت مبكر من عمرها، وقالت ليلى إن والدتها علمتها الطبخ، وهي في الحادية عشرة فقط من عمرها، واعتادت على دخول المطبخ منذ أن كانت طفلة.

7- خصام 3 أيام

في حوار صحفي سابق لمجلة "سيدتي" عام 2015، حكت الفنانة ليلى علوي عن طفولتها، وأوضحت أنها كانت "شقية" جدًا، وهو ما كان يعرضها في بعض الأحيان للعقاب من والدتها، وروت أحد تلك المواقف قائلة إنها كانت تلعب مع أبناء الجيران، واختفوا عن الأنظار لمدة ساعتين تقريبًا وسط حيرة وبحث الأهالي، وعندما ظهروا عاقبتها والدتها هي وشقيقتها "لمياء" ولم تتحدث معها لمدة ثلاثة أيام كاملة.

8- لغة والدتها

صرّحت الفنانة ليلى علوي في لقاء سابق عام 2015 ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، بأن والدتها يونانية الأصل، لكنها تربت في مصر، ولا تتقن اللغة العربية، ومع ذلك أصرّت على تعلمها لشرح القرآن الكريم ومعانيه لابنتها، وروت "ليلى" موقفًا طريفًا عن ذلك، فبينما كانت تذاكر لها والدتها قالت لها اكتبي "نحن في الإييد"، وكانت تقصد بذلك "نحن في العيد".

9- عدم السفر للتكريم

كان آخر المواقف التي تحدثت فيها ليلى علوي عن والدتها في بداية شهر أغسطس الجاري، عندما اعتذرت عن السفر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تكريمها في لوس أنجلوس، وكشفت عن السبب في ذلك في تصريحات صحفية لجريدة "الراي"، قائلة: "لا أستطيع ترك أمي في هذه الحالة الحرجة، مهما كانت الأسباب والمبررات، فهي أغلى وأهم إنسان في حياتي".