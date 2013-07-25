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سيدتي نت يرصد إطلالات النجمات الرمضانية

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سيدتي نت يرصد إطلالات النجمات الرمضانية سيدتي نت يرصد إطلالات النجمات الرمضانية

أمسيات رمضان تحفل دائماً بإطلالات بارزة للفنانات. فمن الإفطارات إلى السحور والبرامج التلفزيونية... تطل علينا النجمات بأناقتهن المعتادة، وبأزيائهن التي تكون في مجملها من وحي هذا الشهر الفضيل. "سيدتي نت" رصد بعض إطلالات الفنانات والإعلاميات خلال شهر رمضان الكريم وفي مناسبات مختلفة، فظهرت الإعلامية لجين عمران خلال حفلة افتتاح الخيمة الرمضانية في فندق "أتلانتس" بقفطان زهري أنيق، وحضرت الى المناسبة نفسها الفنانة نجوى سلطان التي اختارت أن تظهر بفستان قصير تزيّنه النقشات الحيوانية، فكانت إطلالتها بعيدة جداً عن الأجواء الرمضانية. كذلك كانت إطلالة كل من مايا دياب في برنامج "أنا والعسل" حيث بدّلت ملابسها مرتين وفي المرتين فاجأتنا بتصاميم جريئة لا تليق بالمناسبة، وإطلالة ديانا كارازون في سحور مجلة "سيدتي" حيث اختارت فستاناً أسود مكشوفاً عند الكتفين. إطلالات أخرى متنوعة سجلتها الفنانات والإعلاميات في أمسيات رمضان نعرضها عليك ونترك لرأيك الحكم فيها.

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سيدتي

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