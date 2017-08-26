تخلت عنه «شيرين» وفقد صوته على المسرح.. مأساة «طارق فؤاد» مع المرض

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يعيش المطرب طارق فؤاد أزمة نفسية كبيرة بسبب مرضه الذي بدأ منذ 5 سنوات، ومنعه من الغناء خلال تلك الفترة، حيث إنه يعاني من التهاب حاد ومزمن في الصدر وحساسية تعد أول مرحلة في الربو، وتدهورت حالته المادية بعدها، نظرًا لأنه لم يكن قادرًا على تكلفة نفقات العلاج.

علاج بالكورتيزون يتسبب في زيادة وزنه

بسبب العلاج بالكورتيزون زاد وزنه بشكل كبير، وأدى إلى ارتجاع حاد في المريء منذ 3 سنوات، استلزم دواءً صباحًا عند الاستيقاظ، ومرة أخرى قبل النوم، وأثر كل ذلك على الأحبال الصوتية، فلم يستطع الكلام، ويقول عن تلك الفترة: "لو تحدثت 5 دقائق فقط يحبس صوتي، وقد ذهبت لحوالي 7 أطباء للعلاج من هذه الحالة، وقمت بعمل جلسات للتخاطب منذ ذلك الوقت".

تكلفه علاج الشهري تصل لـ5 آلاف جنيه

تصل تكلفه العلاج الشهري لـ5 آلاف جنيه، صرف في تلك الفترة كل ما ادخره في البنك، ولا يمتلك أى مصدر آخر للدخل، مشيرًا خلال أحد حواراته الصحفية، إلى أن نقابة الموسيقيين لا تصرف أكثر من 500 جنيه في الشهر.

وتابع قائلًا: "كنت أحصل زمان على 35 ألفًا في العام من جمعية المؤلفين والملحنين، لكن دلوقتى باخد 8 آلاف فقط، لكن الحمد لله ربنا لا ينسى أحدًا".

«شيرين» تتخلي عنه في أزمته

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عاتب المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب تخليها عنه، حيث عرض عليها ألحانه، حتى يستطيع الحصول على عائد مادي، لكنها لم ترد عليه، على الرغم من ظهورها الأول كان معه في أغنية "كان نفسنا" عام 95، وكان لديها 13 عامًا في ذلك الوقت.

وكان لديه عتاب أيضًا على المطربة أنغام، لأنه على معرفة كبيرة بها منذ طفولتها، وأنها لم ترد عليه أيضًا.

«صوته» يتخلى عنه على مسرح الأوبرا

بعد أزمته الصحية تعرض لموقف محرج على المسرح بعدما دعته د. إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية للتكريم في مهرجان الموسيقى والغناء، وأقاموا له حفلًا، لكنه لم يستطع الغناء واحتبس صوته على المسرح، فاعتذر للجمهور، وبكي بشدة ويقول عن ذلك الموقف خلال أحد حواراته الصحفية: "الله منحني القوة والقدرة على أن أخرج 25% من إمكانياتي فعدت الحفلة على خير ولو كان أي مطرب ضعيف مكاني ما استطاع أن يغني كلمة واحدة، وما منحني القوة حب الجمهور واستقباله الحافل لي".

هؤلاء يدين لهم بالشكر

يدين طارق فؤاد بالشكر لجميع من قاموا بالوقوف بجانبه، وكان أبرزهم عائلة مصر الخير وبنك الطعام، وعلى رأسهم د. نبيل سلام والدكتور سعد سلام والمهندس نيازي سلام.