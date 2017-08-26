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المتحدث العسكري: تدمير 5 أوكار إرهابية و4 مزارع بانجو (صور)

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني، جهودها في مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر التكفيرية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني من ضبط 5 أفراد مشتبه بهم في دعم العناصر الإرهابية بوسط سيناء.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم تدمير 4 دراجات نارية و5 أوكار خاصة بالعناصر التكفيرية، وتمكنت عناصر التأمين من حرق وتدمير 4 مزارع لنبات البانجو المخدر.

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