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إخلاء سبيل فلاح هدد مُقرئ بمطواة في الشرقية: «كنت بهزر»

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إخلاء سبيل فلاح هدد مُقرئ بمطواة في الشرقية: «كنت بهزر» إخلاء سبيل فلاح هدد مُقرئ بمطواة في الشرقية: «كنت بهزر»

التحرير

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أمرت نيابة ديرب نجم بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، اليوم السبت، بإخلاء سبيل فلاح، بضمان محل إقامته؛ وذلك في واقعة اتهامه بتهديد المقرئ سيد طنطاوي بمطواة، لمطالبته باستكمال تلاوته للقرآن الكريم داخل سرادق عزاء.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "ع. إ."، 47 سنة، فلاح مُقيم بقرية صافور؛ لاتهامه بإشهار سلاح أبيض في وجه مُقرئ.
 
خلال التحقيقات، أكد المتهم أن الأمر مجرد دُعابة، ومناشدة منه للقاريء لاستكمال تلاوته، وحُرر المحضر رقم 19455 جُنح ديرب نجم لسنة 2017.
 

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التحرير

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