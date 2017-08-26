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وزير الري يفتتح 5 مشروعات في القليوبية بتكلفة 115 مليون جنيه (صور)

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وزير الري يفتتح 5 مشروعات في القليوبية بتكلفة 115 مليون جنيه (صور) وزير الري يفتتح 5 مشروعات في القليوبية بتكلفة 115 مليون جنيه (صور)

التحرير

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افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، اليوم السبت، 5 مشروعات بمحافظة القليوبية، بتكلفة 115 مليون جنيه.

جولة الوزير بالمحافظة بدأت بافتتاح مشتل زهور حي شرق شبرا الخيمة، المتواجد على ترعة الإسماعيلية بتكلفة 150 ألف جنيه، كنموذج سيتم تطبيقه بطول الترعة، حيث أكد وزير الري أن المشروع سيعمل على خلق فرص عمل للشباب، وأنه سيتم تأجيره لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل المنفعة العامة للمواطنين، وسيتم بيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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وأضاف "عبد العاطي" أنه سيتم استغلال ترعة الإسماعيلية بطول 28 كيلو مترا في إنشاء مشاتل جديدة بإقامة سور بطول الترعة.

كما تفقد الوزير مشروع تطوير كوبري "سرياقوس" بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث تم عمل تقوية لجسم الكوبري، وإنشاء بلاطة سطحية له، مؤكدا الانتهاء من هذه الأعمال في أكتوبر المقبل؛ لخدمة مناطق "سرياقوس، الخانكة، كفر حمزة، القلج".

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تضمنت الزيارة تفقد مشروع إنشاء 5 سحارات جديدة بالخانكة؛ لنقل مياه مصرف البلبيسي من أسفل ترعة الإسماعيلية بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 84 % من المشروع، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر ديسمبر المقبل.

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وافتتح الوزير كوبري الكيلو 16 على ترعة الشرقاوية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وكوبري مشاه على الرياح التوفيقي الكيلو 29 بتكلفة 4.8 مليون جنيه، وأكد "عبد العاطي" أنه تم إنشاء هذه الكباري حفاظا على أرواح المواطنين.

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التحرير

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