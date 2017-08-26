التضامن: صرف معاشات سبتمبر بعد إجازة عيد الأضحى

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صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن معاشات شهر سبتمبر سيتم صرفها في موعدها المقرر كل شهر، وبأن الوزارة لن تتمكن من صرفها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك لأسباب تقنية.

وقالت والي، اليوم السبت، إن النظام الإلكتروني لصرف المعاشات لا يسمح بالصرف مرتين في الشهر الواحد، ولأن معاشات شهر أغسطس تم صرفها في الأول من الشهر الجاري، لذا يتعذر الصرف.

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وأضافت أنه مع حلول موعد صرف المعاشات سيتم اتخاذ جميع التدابير، للتيسير على جميع مستحقى المعاشات وحصولهم على مستحقاتهم المالية، وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة لصرف المعاشات، إذ يستفيد ما يقرب من 9 ملايين و400 ألف صاحب معاش وبقيمة تتجاوز 11 مليار جنيها شهريا.