«التعليم العالي» تناشد المتخلفين عن تنسيق المرحلة الثالثة سرعة التسجيل

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على التنسيق، إنه تم فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة المرحلة الثالثة.

وأوضح في تصريحات له اليوم أن المرحلة تشمل الطلبة الناجحين فى امتحانات الدور الثانى، والطلبة الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم فى المرحلتين الأولى والثانية، وعليهم التقدم فى أسرع وقت لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى، لكونها الفرصة الأخيرة لهم للتسجيل قبل إغلاق باب التسجيل مساء يوم الإثنين المقبل.

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وكانت الوزارة قد أعلنت فى بيان لها، فتح تنسيق المرحلة الثالثة مجددًا أمام طلبة الشريحة الثانية، من الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، التى أُعلِنت مساء يوم الخميس الماضى، وذلك ابتداءً من صباح اليوم السبت، وعلى مدار 3 أيام، تنتهى مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك لتسجيل رغباتهم، كما أعلنت الوزارة أن الفرصة متاحة للطلبة الذين تخلفوا عن المرحلتين الأولى والثانية للتسجيل الإلكترونى خلال نفس الفترة.

كما أعلنت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية ويبلغ 205 درجات بنسبة 50%، وبعد الانتهاء من تسجيل رغبات طلبة الشريحة الأولى، تم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحان الدور الثانى للثانوية العامة هذا العام، على أن تُعلَن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة.