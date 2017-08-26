نائب برلماني يطالب بتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل المساجين

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طالب النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، بتوفير أتوبيسات مكيفة بمديرية أمن أسوان، لنقل المساجين أسوة بالمحافظات الأخرى مثل محافظة السويس.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن الهدف من إمداد المديرية بتلك الأتوبيسات، إعلاء قيم وحقوق الإنسانية، وتطبيق المعايير التي تحافظ على المساجين وآدميتهم، لافتا إلى أنهم يستمرون بالأتوبيسات فترات تتعدى الثماني ساعات، بدون طعام أو شراب أو ماء في ظل حرارة الشمس، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة لهم لقضاء حاجتهم.

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وتابع: «بالرغم من استخدام خطة تحديث منظومة نقل المساجين بواسطة أتوبيسات مكيفة، ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية بمديرية أمن السويس، فإنه يتم نقل المساجين بمحافظة أسوان من السجون الفرعية بأقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية بقنا داخل سيارات لوارى حديدية يتكدس بداخلها المساجين، في ظل وجود فتحات قليلة بشباك حديد».