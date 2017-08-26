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البابا تواضروس يصل اليابان لتدشين أول كنيسة قبطية

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البابا تواضروس يصل اليابان لتدشين أول كنيسة قبطية البابا تواضروس يصل اليابان لتدشين أول كنيسة قبطية

التحرير

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وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، إلى مطار أوساكا باليابان في أول زيارة له من نوعها منذ توليه منصبه في 2012.

ومن المقرر أن يدشن البابا تواضروس خلال زيارته أول كنيسة قبطية في اليابان.

كان البابا تواضروس قد توقف بمطار دبي ترانزيت، والتقى السفير طارق عبد الحميد، قنصل العام بدبي، والسفير يونان إدوارد، الملحق التجاري، والقنصل نوران خضر، سكرتير ثان بسفارة دبي.

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كما كان في استقبال البابا تواضروس بدبي، القمص مينا حنا، كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بجبل علي، القمص يوحنا زكريا، كاهن كنيسة العذراء وأبو سيفين بالشارقة، وشريف أديب ويوسف عبده، من أراخنة الكنيسة.

ومن المقرر أن يتوجه البابا تواضروس من اليابان إلى أستراليا، حيث سيقوم بعدة أنشطة رعوية، من بينها وضع حجر الأساس لمبنى مطرانية سيدني وكذلك حجر الأساس لكنيسة جديدة بكيلفال.

ويفتتح البابا تواضروس بعض المشروعات الخدمية، ويزور دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والكلية الإكليريكية بجامعة ماكواري، إلى جانب إقامة عدة قداسات بإيبارشيتي سيدني وملبورن، ويلتقي على هامش الزيارة عددا من المسؤولين الأستراليين.

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التحرير

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