ثلاثة قتلى في هجوم للمتمردين في القسم الخاضع للهند من كشمير

(أ ف ب):

قتل ضابط وعنصران من قوة شبه عسكرية السبت في هجوم شنه متمردون على مركز للشرطة في القسم الخاضع للهند من كشمير، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وهاجم مسلحون المبنى بالسلاح الآلي والقنابل اليدوية. وقتل ضابط واثنان من قوة شبه عسكرية لدى ملاحقتهم المهاجمين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، بحسب مدير شرطة اقليم بولواما اس بي فايد.

وقطعت السلطات شبكة الانترنت في الإقليم لتفادي أن ينظم السكان احتجاجات ضد السلطات الهندية للتغطية على فرار مدبري الهجوم في تكتيك يستخدم كثيرًا في مثل هذه الحالات.

ومنطقة كشمير مقسمة واقعيا منذ 1947 بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيطرة على الاقليم. ونتج عن النزاع تمرد انفصالي في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وتقاتل مجموعات مسلحة بينها عسكر طيبة منذ عقود القوات الهندية المنتشرة في اراضي كشمير الخاضعة للهند، وتطالب حركات التمرد اما بالاستقلال او الانضمام الى دولة باكستان. وقتل عشرات آلاف الاشخاص معظمهم من المدنيين في المعارك.