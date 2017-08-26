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الأرصاد: طقس الأحد حار.. والقاهرة تسجل 36 درجة

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد حار.. والقاهرة تسجل 36 درجة

01:07 م السبت 26 أغسطس 2017

الأرصاد: طقس الأحد حار.. والقاهرة تسجل 36 درجة

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية كما تظهر على حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
الصغرى- العظمى
القاهرة 26 36
الإسكندرية 25 31
مطروح 24 30
بورسعيد 26 32
دمياط 25 32
بلطيم 26 32
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
العريش 23 35
نخل 22 36
طابا 27 37
الطور 26 34
مرسى علم 28 37
الغردقة 29 38
شرم الشيخ 30 39
رفح 22 34
كاترين 22 33
سيوة 22 36
المنيا 24 37
الفيوم 25 37
رأس سدر 25 36
أبو سمبل 30 42
وسط الدلتا 25 36
أسيوط 24 37
سوهاج 25 40
الأقصر 27 43
أسوان 29 44
شلاتين 28 39
حلايب 30 36
الوادي الجديد 27 40
قنا 26 42 ​

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