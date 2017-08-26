إخلاء سبيل فلاح أشهر "مطواة" في وجه قارئ قرآن بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، إخلاء سبيل فلاح، بضمان محل إقامته، على خلفية قيامه بإشهار مطواة في وجه قارئ للقرأن الكريم في عزاء أحد الأهالي بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بضبط المدعو "ع. إ. ع" 47 عامًا، فلاح، مًقيم بقرية "صافور"، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع "المطواة" على الشيخ سيد طنطاوي، أثناء تلاوته للقرآن، خلال عزاء بالقرية منذ حوالي 7 أيام.

وبسؤال المتهم عن الواقعة، أقر أنه فعل ذلك حبًا في تلاوة الشيخ للقرآن، مناشدًا إياه استكمال القراءة وعدم إنهاؤه لها.

وتحرّر المحضر رقم 19455 جنح ديرب نجم لسنة 2017.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر خلاله إشهار رجل لسلاح أبيض "مطواة" في وجه شيخ يدعى سيد طنطاوي، قارئ للقرآن الكريم بمحافظة الشرقية، وذلك أثناء تلاوة الأخير في عزاء أحد الأهالى بقرية "صافور" التابعة لمركز ديرب نجم.

وطالب صاحب "المطواة" الشيخ، باستكمال القراءة، بعدما كان انتهى، قبل أن يستجيب القارئ، ويستكمل القراءة، وسط حالة من الاندهاش بين المُعزين.