إصابة 8 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث سير، بتصادم سيارتين أجرة، على طريق "دسوق - قلين"، أمام قرية كفر الجزائر، التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير الهيئة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة أمام قرية كفر الجزائر، التابعة لمركز قلين، على طريق "دسوق - قلين"، ما بعد قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، ووجود أعداد من المصابين.

وقال الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إنه وجه بانتقال 12 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، عقب تلقي غرفة العمليات الرئيسية بهيئة الإسعاف بكفر الشيخ، لهذا البلاغ، وجرى نقل 8 مصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، موضحًا أن هناك متابعة من رجال الإسعاف، تحسبًا لأرتفاع أعداد المصابين.