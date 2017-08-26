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تنظيم 3 معارض للأثاث الدمياطي بالقاهرة دعما لصغار الصناع

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مصراوي Masrawy

تنظيم 3 معارض للأثاث الدمياطي بالقاهرة دعما لصغار الصناع

01:02 م السبت 26 أغسطس 2017

تنظيم 3 معارض للأثاث الدمياطي بالقاهرة دعما لصغار الصناع

الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم:

عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، اجتماعًا مع المحاسب وائل العاصي مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي سابقا"، ورجب معيزة مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، لبحث آخر استعدادات الجهاز لإقامة ثلاثة معارض خاصة بالأثاث الدمياطي والمخصصة لصغار عمال الأثاث بالإقليم.

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع، أنه من المقرر إقامة المعارض بداية من سبتمبر المقبل وحتى يناير في مطلع العام الجديد، وذلك 2018 بمقر الجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، وبيّن أن فترة تلقي طلبات الاشتراك في المعارض تبدأ من 5 وحتى سبتمبر، ولن يلتفت لأي طلبات بعدها، بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويشترط على المتقدم للاشتراك في المعرض تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية الخاصة به.

وبيّن المحاسب وائل العاصي، أن قيمة الاشتراك للقطعة "30 مترًا"، 4 آلاف جنيه للمستفيدين من خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و8 آلاف جنيه للمشتركين من خارجه.

وأكد محافظ دمياط إجراء قرعة علنية لجميع المتقدمين بديوان عام محافظة دمياط عقب إغلاق باب التقديم وتابع "لن يسمح لأي صانع أو عامل صغير الاشتراك في أكثر من معرض واحد حتي يتسني لجميع المتقدمين الاشتراك في هذه المعارض".

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