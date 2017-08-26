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تأجيل محاكمة 31 متهمًا في قضية "أحداث شغب دار السلام" لـ 18 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 31 متهمًا في قضية "أحداث شغب دار السلام" لـ 18 سبتمبر

12:58 م السبت 26 أغسطس 2017

محاكمة 31 متهمًا في قضية أحداث شغب دار السلام

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقلب نظام الحكم، ومحاولة نشر الفوضى في البلاد خلال ذكرى ثورة 25 يناير من العام الحالي بمنطقة دار السلام، لجلسة 18 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع على مستندات وأوراق القضية.

والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما حمدي حمدان مبارك حسن، بائع أدوات كهربائية، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وعبد الرحمن المدني الشهير بـ"إسلام"، طالب، والصادر ضده حكم بتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد رضا.

كانت المحكمة قد اصدرت حكمها على 31 متهماً في القضية حيث عاقبت 3 متهمي بالسجن 10 سنوات وخمس متهمين بالسجن المؤبد و6 أخرين بالسجن المشدد 15 سنة ومتهمين حدث بالحبس 6 اشهر وحدثين بالحبس 3 أشهر وتسليم اثنين لذويهم ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات وغرمت المحكمة 6 متهمين مبلغ 50 الف جنية عما اسند اليهم.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة 31 متهمًا من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي للمحاكمة الجنائية على خلفية اتهامهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في ذكرى ثورة 25 يناير، منهم 14 متهما هارباً.

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