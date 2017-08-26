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«BMW» و«إنتل» يتعاونان مع «فيات» في تصنيع سيارات ذاتية القيادة

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«BMW» و«إنتل» يتعاونان مع «فيات» في تصنيع سيارات ذاتية القيادة «BMW» و«إنتل» يتعاونان مع «فيات» في تصنيع سيارات ذاتية القيادة

التحرير

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أعلنت شركة "BMW” الألمانية أنها ستدخل في تعاون تقني مع كل من شركة "إنتل" التقنية و"فيات" الإيطالية لصناعة السيارات في مجالات السيارات ذاتية القيادة.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" فإن شركتي "BMW” و"إنتل" أدرجا "فيات" ضمن قائمة الكيانات الشريكة في عملية تصنيع سيارات ذاتية القيادة.

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وتنافس العديد من الشركات في سباق تصنيع سيارات ذاتية القيادة على مستوى الأسواق العالمية، غير أنها لا تزال تعاني من بعض المشكلات الفنية الخاصة بأجهزة الاستشعار والحساسات التي تساعد المركبة على رؤية الأشخاص والسيارات المجاورة.

 

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التحرير

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