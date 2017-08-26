أكثر من 10 آلاف عضو يصوتون في «عمومية الأهلي»

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علم «التحرير» من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي، أن عدد المصوتين تخطى الـ10 آلاف عضو، خلال الجمعية العمومية الخاصة بالقلعة الحمراء لإقرار لائحة النظام الأساسي، التي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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