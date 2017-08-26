رجائي عطية: اللائحة الاسترشادية مجحفة.. وتصرف الأوليمبية يخسر مصر

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أكد المستشار رجائي عطية، عضو لجنة إعداد اللائحة الأساسية للقلعة الحمراء، أن النادي الأهلي بمدينة نصر يعتبر مقرًا وليس فرعًا، مؤكدًا أن المقارنة والقياس مع هيليوبوليس غير مناسب، خاصة بعد أن اكتمل النصاب القانوني للأخير في يوم واحد.

أضاف: «في حالة إصرار اللجنة الأوليمبية على أبطال العمومية فـ(على نفسها جنت براكش)، ويمكن وقتها لأي عضو في النادي أن يستخدم حقه القانوني في مقاضاة اللجنة».

وأوضح أن اللائحة الاسترشادية محاولة لفرض الأمر الواقع ومجحفة للغاية، وهو ما يتسبب في خسارة لمصر.

وتابع: "تصرف الأوليمبية يخسر مصر وأي شخص عضو في الأهلي يمكنه التقاضي إلى أبعد الحدود، وأنبه أبناء الأهلي بأن الانحياز لأشخاص أنتم تضرون القلعة الحمراء ومن تنحازون إليه".

وأتم: "لا يوجد في القانون ما يمنع إقامة الجمعية العمومية على يومين، وإقحام هذا الأمر يضر بمصر كلها، ولا يمكن أن يتوقف التقاضي وقتها عند مرحلة".

وانطلقت اليوم السبت، أعمال اليوم الثاني للجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي لإقرار لائحة النظام الأساسي، وذلك في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

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وقامت الإدارة التنفيذية بالنادي باتخاذ كل ما يلزم من تجهيزات اليوم الثاني لأعمال الجمعية العمومية في الصالة المغطاة بالنادي.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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