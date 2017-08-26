إبراهيم عبد الصمد ومنى الحسيني يدليان بصوتيهما في «عمومية الأهلي» (صور)

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أدلى إبراهيم عبد الصمد نجم مصر والأهلي الأسبق، والإعلامية منى الحسيني عضو مجلس إدارة الأهلي السابقة، وحاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين، بأصواتهم في عمومية النادي الخاصة لإقرار لائحة النظام الأساسي، التي تستأنف اليوم السبت، في مقر النادي بالجزيرة بعد انطلاق اليوم الأول أمس، الجمعة، في مقر مدينة نصر.

وأكدت منى الحسيني أن التصويت على لائحة الأهلي عرس يحضره كوكبة من أعضاء النادي المدركين والمحترمين، وأن الأهلي كيان وقيمة ولا ينتمي لشخص أو عدة أشخاص.

وأضافت: الجمعية العمومية منظمة لأقصى درجة وهذا ليس غريبا على الأهلي، مدرسة التنظيم والإدارة والاحترام على مدى تاريخه. وشددت الحسيني على أن أعضاء الأهلي أسرة واحدة، ولا بد أن يتكاتفوا جميعا من أجل مصلحة النادي، لذا حضرت وقلت نعم للائحة الأهلي.

ورفضت الحسيني أي تطاول من أي إعلامي أو أي محاولات لتقسيم أسرة الأهلي الواحدة قائلة: "الأهلي صرح كبير، قيمة وقامة، ومن يرد مصالح شخصية فليبحث عنها بعيدا عن الأهلي".

وحرص محمد جمال هليل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الحضور إلى فرع الجزيرة صباح اليوم السبت لمتابعة عملية تسجيل الأعضاء في العمومية، كما وجد الكابتن طاهر أبو زيد، عضو مجلس النواب الحالي، ونجم الأهلي والمنتخب الوطني ووزير الرياضة السابق.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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